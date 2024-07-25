В Лопатинской больнице простаивал новый маммограф ценой 8,8 млн

25.07.2024 | 13:40

В Лопатинской участковой больнице не функционировал новый маммограф стоимостью свыше 8,8 млн рублей. Он получен по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения, являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение».

Нарушение выявила районная прокуратура. Она установила, что по результатам конкурса был заключен контракт на поставку до 31 марта, а также сборку, монтаж и ввод в эксплуатацию маммографической рентгеновской стационарной цифровой системы.

Аппарат прибыл в срок, однако больница не подготовила для него специальное помещение. Из-за этого подрядчик не смог смонтировать и запустить маммограф, и местные жители остались без медицинской услуги.

Главного врача участковой больницы привлекли к административной ответственности - мировой судья внес ему предупреждение. В итоге помещение под маммограф было найдено.

«Оборудование установлено и введено в эксплуатацию, ожидается получение медицинским учреждением лицензии на специализированный вид медицинской деятельности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.