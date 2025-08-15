Сетевое издание|18+|Пятница|15 авг 2025|14:42
Политика

В Заксобре досрочно прекратят полномочия осужденного депутата

Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области VII созыва Сергея Ванюшина собираются досрочно прекратить. Соответствующее постановление рассмотрят на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 22 августа.

Причина – вступление в силу обвинительного приговора суда.

Также депутата планируют исключить из состава комитетов по бюджетной, налоговой и финансовой политике и по агропромышленному комплексу.

В апреле Ванюшина признали виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования.

Как установили следствие и суд, 4 января 2024 года в поселке Башмаково депутат врезался на своем автомобиле в световую опору, после чего эвакуировал машину и скрылся с места ДТП, не оформив происшествие так, как требуется.

Чтобы получить страховку по полису каско, через несколько дней Ванюшин обратился к знакомому - начальнику отделения ГИБДД. Он рассказал, что наехал на препятствие 11 января, и попросил сделать документы. Тот поручил подчиненному составить их без выезда на место происшествия.

В бумаги внесли ложные сведения, и депутат передал их в страховую компанию, рассчитывая на выплату в размере более 1 500 000 рублей. Однако обман раскрыли.

Сергей Ванюшин признал вину частично. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Защитник осужденного подал апелляцию, попросив отменить приговор суда первой инстанции, снизить категорию преступления на менее тяжкую и прекратить преследование депутата в связи с деятельным раскаянием, однако жалобу не удовлетворили.

Приговор вступил в силу в июне.

