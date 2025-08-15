В Заксобре досрочно прекратят полномочия осужденного депутата

15.08.2025 | 11:40

Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области VII созыва Сергея Ванюшина собираются досрочно прекратить. Соответствующее постановление рассмотрят на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 22 августа.

Причина – вступление в силу обвинительного приговора суда.

Также депутата планируют исключить из состава комитетов по бюджетной, налоговой и финансовой политике и по агропромышленному комплексу.

В апреле Ванюшина признали виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования.

Как установили следствие и суд, 4 января 2024 года в поселке Башмаково депутат врезался на своем автомобиле в световую опору, после чего эвакуировал машину и скрылся с места ДТП, не оформив происшествие так, как требуется.

Чтобы получить страховку по полису каско, через несколько дней Ванюшин обратился к знакомому - начальнику отделения ГИБДД. Он рассказал, что наехал на препятствие 11 января, и попросил сделать документы. Тот поручил подчиненному составить их без выезда на место происшествия.

В бумаги внесли ложные сведения, и депутат передал их в страховую компанию, рассчитывая на выплату в размере более 1 500 000 рублей. Однако обман раскрыли.

Сергей Ванюшин признал вину частично. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Защитник осужденного подал апелляцию, попросив отменить приговор суда первой инстанции, снизить категорию преступления на менее тяжкую и прекратить преследование депутата в связи с деятельным раскаянием, однако жалобу не удовлетворили.

Приговор вступил в силу в июне.