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Политика

Помощник депутата Заксобра опровергла сведения о его задержании

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Вечером четверга, 4 апреля, в одном из пензенских СМИ появилась новость о задержании депутата Законодательного собрания Пензенской области Сергея Ванюшина - якобы его обвиняют в мошенничестве.

В силовых структурах данную информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» не подтвердили.

Недостоверной назвала ее и помощник депутата Татьяна Бертяшова.

«Эти сведения ни в малейшей степени не соответствуют действительности. Сергея Петровича не только никто не задерживал, но и даже не приглашал на беседу по каким-либо вопросам в следственные органы. Он находится в рабочем процессе и неприятно удивлен подобным сообщением», - рассказала она.

Также помощник депутата обратила внимание на несоответствие в публикации названия одной из должностей, которую занимал ранее Сергей Ванюшин.

«Его назвали директором Башмаковского хлебозавода, но никакого хлебозавода в этом райцентре нет. Он был руководителем мукомольного завода, а это совершенно разные производства», - подчеркнула Татьяна Бертяшова.

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