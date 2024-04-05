Помощник депутата Заксобра опровергла сведения о его задержании

05.04.2024 | 11:33

Вечером четверга, 4 апреля, в одном из пензенских СМИ появилась новость о задержании депутата Законодательного собрания Пензенской области Сергея Ванюшина - якобы его обвиняют в мошенничестве.

В силовых структурах данную информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» не подтвердили.

Недостоверной назвала ее и помощник депутата Татьяна Бертяшова.

«Эти сведения ни в малейшей степени не соответствуют действительности. Сергея Петровича не только никто не задерживал, но и даже не приглашал на беседу по каким-либо вопросам в следственные органы. Он находится в рабочем процессе и неприятно удивлен подобным сообщением», - рассказала она.

Также помощник депутата обратила внимание на несоответствие в публикации названия одной из должностей, которую занимал ранее Сергей Ванюшин.

«Его назвали директором Башмаковского хлебозавода, но никакого хлебозавода в этом райцентре нет. Он был руководителем мукомольного завода, а это совершенно разные производства», - подчеркнула Татьяна Бертяшова.