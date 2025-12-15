Дмитрий Медведев: Победа ЕР в 2025-м - знак доверия курсу президента

15.12.2025 | 10:43

Генеральный совет «Единой России» при подведении итогов года назвал главными достижениями победу на ЕДГ-2025, эффективную реализацию народной программы и расширение гуманитарной миссии партии, сообщает ER.ru.

По итогам Единого дня голосования в сентябре ЕР получила 80% мандатов и укрепила свои позиции в регионах с высокой политической конкуренцией по сравнению с результатами 2020 года.

«Победа «Единой России» на выборах в ЕДГ-2025 - свидетельство доверия курсу президента. Мы должны его удержать», - подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев.

По народной программе ЕР в регионах за год модернизировали 1 300 амбулаторий, поликлиник и ФАПов. Открылись 60 новых школ, еще в 749 завершили капитальный ремонт. Его также сделали в 54 детсадах.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что это лишь небольшая часть результатов исполнения народной программы в 2025 году. Высокую эффективность показали все 22 партийных проекта, и в 2026-м эта работа будет продолжена. Выделено 5,9 трлн рублей.

«Наша главнейшая задача - чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населенном пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть», - заявил Владимир Якушев.

Он также поблагодарил волонтеров партии за работу в новых и приграничных регионах, в субъектах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (они помогали бороться с пожарами в Иркутской области и последствиями разлива нефти на Черноморском побережье).

Члены генсовета приняли документ с обращением к сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму. Тем самым «Единая Россия» публично объявила о старте предвыборной кампании - 2026. В документе партия призывает принять участие в формировании новой народной программы, которая воплотит идеи и предложения жителей страны в конкретных проектах и решениях.

«Мы убеждены: власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее - свое и своих детей - без России, - вам, сограждане! Для нас важно не просто получить поддержку - важно оправдать доверие», - говорится в обращении.