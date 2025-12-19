Валерию Канакину присвоили звание почетного гражданина области

19.12.2025 | 11:58

Уроженцу Вадинского района Валерию Канакину присвоили звание «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно. Соответствующее решение было принято на сессии регионального Заксобра в пятницу, 19 декабря.

Торжественное вручение награды родственникам состоится на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области в феврале. Губернатор Олег Мельниченко уточнил, что для получения регалий в регион в этот день готовы приехать супруга и дочь Валерия Канакина.

Валерий Владимирович Канакин (1960-2025) - генерал-майор, экс-руководитель Управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ. Побывал во всех горячих точках Советского Союза и России, в Афганистане, участвовал в Первой и Второй чеченских войнах, во многих операциях по освобождению заложников. Получил звание Героя России за спасение детей в Беслане.

Олег Мельниченко напомнил, что Валерий Владимирович 35 лет проработал в управлении «А» и на пенсии решил вернуться на малую родину, чтобы пожить здесь, однако в августе 2025 года его не стало.

Глава региона выразил сожаление по поводу того, что не удалось при жизни присвоить Канакину звание почетного гражданина.

Ранее Мельниченко высказал пожелание, чтобы имя Валерия Канакина носила школа, строящаяся в 7-м микрорайоне Арбеково.

В ноябре за особые заслуги перед регионом и его населением звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоили сразу трех человек: заслуженного строителя РФ Александра Калашникова, заслуженных врачей РФ Ольгу Кривонос и Виктора Лазарева.