Политика

Губернатор прокомментировал процесс очищения органов власти

Печать
Telegram

В Пензенской области за несколько лет серьезно обновился кадровый состав органов муниципальной и государственной власти. Иногда смена происходила после возбуждения уголовных дел. О сложившейся ситуации губернатор Олег Мельниченко рассказал во время прямой линии в четверг, 11 декабря.

По словам главы региона, это процесс оздоровления.

«Происходит нормальная работа - очищение органов государственной власти и местного самоуправления от лиц, которые используют служебное положение в личных целях, от коррупционных проявлений. Здесь многие процессы инициированы мною», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что в этих вопросах всецело поддерживает правоохранительные органы.

«Считаю, что надо наводить порядок. В связи с тем, что беспорядок формировался достаточно продолжительное время, собственно, и порядок будет наводиться тоже определенное время. Я считаю, что, если ты совершил должностное преступление, проворовался, влетел на каких-то там взятках, поборах и так далее, ты должен отвечать.

Я всех предупреждаю, кто работает и у меня в команде, и в других органах: я не буду смотреть, кто там: друг - не друг, брат - не брат, сват - не сват. Я уже работаю пятый год, уже нет такого выделения, что там старая команда - новая команда. Сейчас есть люди, которые работают», - отметил Мельниченко.

Он заключил, что это его принципиальная позиция.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети