Губернатор прокомментировал процесс очищения органов власти

11.12.2025 | 18:53

В Пензенской области за несколько лет серьезно обновился кадровый состав органов муниципальной и государственной власти. Иногда смена происходила после возбуждения уголовных дел. О сложившейся ситуации губернатор Олег Мельниченко рассказал во время прямой линии в четверг, 11 декабря.

По словам главы региона, это процесс оздоровления.

«Происходит нормальная работа - очищение органов государственной власти и местного самоуправления от лиц, которые используют служебное положение в личных целях, от коррупционных проявлений. Здесь многие процессы инициированы мною», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что в этих вопросах всецело поддерживает правоохранительные органы.

«Считаю, что надо наводить порядок. В связи с тем, что беспорядок формировался достаточно продолжительное время, собственно, и порядок будет наводиться тоже определенное время. Я считаю, что, если ты совершил должностное преступление, проворовался, влетел на каких-то там взятках, поборах и так далее, ты должен отвечать.

Я всех предупреждаю, кто работает и у меня в команде, и в других органах: я не буду смотреть, кто там: друг - не друг, брат - не брат, сват - не сват. Я уже работаю пятый год, уже нет такого выделения, что там старая команда - новая команда. Сейчас есть люди, которые работают», - отметил Мельниченко.

Он заключил, что это его принципиальная позиция.