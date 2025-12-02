Политика

В Пензенской области назначен еще один замминистра ЖКХ и ГЗН

У министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаила Панюхина появился новый заместитель. На этот пост назначен Евгений Михалев.

«Имея квалификацию инженера-эколога, ранее он трудился на разных должностях в региональном управлении Росприроднадзора, прошел путь от главного специалиста до начальника управления в областном министерстве ЖКХ и ГЗН», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале во вторник, 2 декабря.

Глава региона подчеркнул, что делает ставку на внутренние кадры, «чтобы каждый, кто честно и добросовестно работает в органах власти, знал, что у него есть шанс занять вышестоящую должность».

По данным, размещенным на официальном сайте ведомства, первыми заместителями министра сейчас являются Андрей Кузнецов и Дмитрий Сагайдачный.

Посты обычных заместителей занимают Дмитрий Герасимов и Михаил Кудимов.

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
