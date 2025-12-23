Осудили пензенцев, изготовивших фиктивные документы для мигрантов

Суд вынес приговор 4 жителям Пензы и иностранцу. Мужчин признали виновными в организации незаконного пребывания мигрантов в России.
Как установило следствие, 30-летний предприниматель из Пензы и еще трое местных жителей договорились с 64-летним гражданином другого государства заработать на приехавших из-за рубежа.
С сентября по декабрь 2024 года подельники изготовили фиктивные документы о заключении с иностранцами трудовых или гражданско-правовых договоров, а также о том, что те работают в Пензе. Стоимость такого документа варьировалась от 6 000 до 8 000 рублей.
Поддельные уведомления затем передавали в уполномоченный орган. На их основании 4 мигрантам продлили пребывание в России.
В итоге предпринимателя приговорили к 5 с половиной, а иностранца к 3 годам колонии общего режима. Оставшихся пензенцев лишили свободы условно с испытательным сроком от 2 до 4 лет и штрафами от 100 000 до 200 000 рублей каждому, сообщили в областной прокуратуре.
Полученные злоумышленниками деньги конфисковали в доход государства.
