Экс-главе администрации Мокшана ужесточили наказание за взятку

23.12.2025 | 11:16

Пензенский областной суд ужесточил наказание экс-главе администрации Мокшана Анатолию Адаеву и заместителю генерального директора ООО «Дорогистрой58». Ранее районный суд оштрафовал обоих на 400 000 и 220 000 рублей соответственно.

В 2022 году чиновник предложил заместителю гендиректора фирмы дать ему взятку за беспрепятственную приемку работ и проведение оплаты, а также за заключение других контрактов. Мужчина согласился.

Стороны подписали договор на укладку тротуара на участке дороги и благоустройство сквера. Работы были выполнены в срок, Анатолий Адаев получил 80 000 рублей.

Потом он организовал заключение другого муниципального контракта - с родственницей гендиректора ООО «Дорогистрой58». По условиям подрядчик должен был отремонтировать тротуары и приобрести малые архитектурные формы, фактическим исполнителем стала организация взяткодателя. Оплату перевели на ее счета.

Когда схема вскрылась, на фирму за поощрение экс-главы администрации Мокшана наложили штраф в размере 500 000 рублей и передали дело в Мокшанский районный суд.

«Подсудимые вину в совершении преступления не признали, пояснив, что эти деньги были перечислены в качестве компенсации за не доведенную до конца работу по вывозке строительного мусора и др. Вместе с тем суд установил, что основную часть полученной суммы Адаев направил на погашение ипотечного кредита», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд первой инстанции, помимо штрафа, лишил экс-главу администрации права занимать должности на госслужбе в течение 5 лет. Полученные им деньги конфисковали в доход государства.

Прокуратура подала апелляцию. Областной суд пересмотрел дело и ужесточил наказание Анатолию Адаеву до 1 млн рублей, а заместителю гендиректора ООО «Дорогистрой58» - до 500 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.