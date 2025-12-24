Четверо пензенцев получили более 1 млн на проведении азартных игр

Четверых пензенцев в возрасте от 32 до 48 лет признали виновными в организации и проведении азартных игр.
Двое из них (сейчас им 40 и 48 лет) в ноябре 2023 года арендовали помещения в кафе, барах, торговых павильонах и гаражах на улицах Клары Цеткин, Ладожской, Ленина, Егорова, Бакунина, Ульяновской, Кронштадтской, Лядова, проспекте Строителей и в 1-м Батайском проезде, где установили 14 игровых автоматов.
Двое других мужчин, привлеченных позже, исполняли роль инкассаторов в залах и занимались обслуживанием компьютерной техники.
«Руководители организованной группы осуществляли общее руководство, распределяли функции между членами группы, распоряжались полученными денежными средствами, контролировали расходы, выплачивали вознаграждение соучастникам», - уточнили в областном управлении СКР.
В октябре 2024 года сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли все оборудование. Почти за год злоумышленники успели получить более 1,1 млн рублей дохода.
Суд приговорил пензенцев к лишению свободы на срок от полутора до двух с половиной лет условно с испытательными сроками от трех до трех с половиной лет и штрафами от 250 000 до 700 000 рублей. Деньги, полученные незаконным путем, конфисковали.
«Приговор не вступил в силу. Его законность будет проверена прокуратурой», - сообщили в надзорном органе.
