Криминал

В Пензе депутата осудили за покушение на мошенничество

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Ленинский районный суд вынес приговор депутату Законодательного собрания Пензенской области VII созыва Сергею Ванюшину. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

4 января 2024 года в поселке Башмаково депутат врезался на своем автомобиле в световую опору, после чего эвакуировал машину и скрылся с места ДТП, не оформив происшествие так, как требуется.

Чтобы получить страховку по полису КАСКО, через несколько дней он обратился к знакомому - начальнику отделения ГИБДД, рассказал, что наехал на препятствие 11 января, и попросил сделать документы. Тот согласился помочь и поручил подчиненному составить все без выезда на место происшествия.

В бумаги внесли ложные сведения, и депутат передал их в страховую компанию, рассчитывая на выплату в размере более 1 500 000 рублей. Однако обман раскрыли и денег он не получил, отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Подсудимый свою вину в совершении преступления признал частично. Согласно приговору суда, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», - сообщили в Ленинском районном суде.

Бывшего инспектора ГИБДД привлекли к уголовной ответственности за служебный подлог и оштрафовали на 40 000 рублей.

Дело в отношении бывшего начальника отделения ГИБДД выделили в отдельное производство.

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