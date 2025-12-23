Назначен замглавы администрации Пензы по внутренней политике

23.12.2025 | 15:04

В Пензе назначен заместитель главы администрации по внутренней политике. Им стал Константин Спиридонов, приступивший к исполнению обязанностей со вторника, 23 декабря.

«Константин Владимирович имеет два высших образования. В 2006 году он окончил Пензенский государственный университет по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». В 2012 году получил диплом юриста в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

Имеет опыт службы офицером внутренних войск МВД. Был помощником депутатов различных уровней - от Пензенской городской думы до Государственной Думы РФ. Участвовал в избирательных кампаниях, являлся членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Работал руководителем коммерческих организаций. С 2021 по 2025 год занимал пост советника/помощника губернатора Пензенской области», - рассказали в мэрии.

Должность зама по внутренней политике была введена в 2024 году, ее занял Андрей Шиганков. На этом посту он координировал деятельность отделов организационно-контрольной работы, информационно-аналитического обеспечения, а также отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями.

В июне 2025-го Шиганков стал первым заместителем главы (по организации деятельности администрации), он продолжил временно курировать сферу внутренней политики до назначения преемника.