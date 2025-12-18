Криминал

Осудили сварщика, по вине которого загорелся дом в Пачелмском районе

В Пачелмском районе вынесли приговор газосварщику, по вине которого возник пожар в частном доме.

ЧП случилось в июле 2024 года. Мужчина трудился электрогазосварщиком-врезчиком в филиале АО «Газпром газораспределение Пенза» и менял газовый котел в жилище, а также устанавливал дополнительную газовую плиту.

Однако специалист небрежно отнесся к своим обязанностям, не поставил защитные экраны, чтобы уберечь от огня легковоспламеняющиеся предметы. В итоге дом загорелся, огонь частично уничтожил его.

Общая сумма ущерба составила 6 млн 904 тыс. 215 рублей и 31 копейку.

При назначении наказания суд учел, что газосварщик характеризуется положительно, впервые совершил преступление небольшой тяжести, бросился тушить пожар, возникший по его вине, и принес извинения пострадавшим хозяевам.

Мужчине назначили штраф в 50 000 рублей. Ущерб же должен возместить гражданский ответчик - компания, застраховавшая гражданскую ответственность АО «Газпром газораспределение Пенза», АО «СОГАЗ».

Пока приговор в силу не вступил, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда

Источник — фото 2 из материалов уголовного дела, предоставлено Пачелмским районным судом
