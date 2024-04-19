Депутат пензенского Заксобра обвиняется в преступлении

19.04.2024 | 10:22

В Пензенской области депутат регионального парламента и два сотрудника полиции стали фигурантами уголовного дела.

Информация о задержании депутата Заксобра, уроженца Башмаковского района Сергея Ванюшина появилась 4 апреля. Его помощница заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. Однако, как выяснилось, силовики все же заинтересовались деятельностью народного избранника по округу № 12, включающему Башмаковский, Белинский, Земетчинский и частично Тамалинский районы.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, ему инкриминируется покушение на мошенничество в сфере кредитования, начальнику ОГИБДД ОМВД России по Башмаковскому району - превышение должностных полномочий, а инспектору ДПС - служебный подлог.

По данным следствия, 4 января в райцентре Башмаково депутат на своей иномарке бизнес-класса въехал в световую опору и скрылся, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию.

Через несколько дней он решил незаконно получить страховку и попросил начальника районного отделения ГИБДД оформить документы о ДТП, якобы произошедшем 11 января. Тот дал указание подчиненному, и инспектор ГИБДД изготовил бумаги с заведомо ложными сведениями.

Впоследствии автовладелец направил пакет документов в страховую компанию для получения выплаты в размере более 2 млн рублей, однако недостоверность предоставленных сведений была выявлена, и он получил отказ.

Депутата задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Всем фигурантам уголовного дела в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК России Татьяна Махницкая.

В отношении сотрудников Госавтоинспекции проводится служебная проверка.

«При подтверждении вины указанных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.