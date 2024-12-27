Осужден бывший инспектор ГИБДД, помогавший депутату-нарушителю

27.12.2024 | 08:24

В рабочем поселке Башмаково вынесен приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции за служебный подлог.

4 января в райцентре иномарка бизнес-класса въехала в световую опору. За рулем машины находился депутат Законодательного собрания Пензенской области. Он уехал с места аварии, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию.

Через несколько дней народный избранник решил незаконно получить страховку. Он попросил начальника районного отделения ГИБДД оформить документы с другой датой ДТП: не 4 января, а 11-го. Тот дал указание подчиненному, и инспектор изготовил соответствующие бумаги, чтобы завоевать благорасположение руководства и показать себя исполнительным сотрудником.

Впоследствии автовладелец направил пакет документов в страховую компанию для получения выплаты в размере более 2 млн рублей. Однако недостоверность предоставленных сведений была выявлена, и он получил отказ. Депутата задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

В отношении инспектора также было возбуждено уголовное дело. Оно рассматривалось его в особом порядке, так как мужчина согласился с обвинением. В итоге его оштрафовали на 40 000 рублей.

«В удовлетворении ходатайства защитника об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа судом было отказано. Приговор и постановление не вступили в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.