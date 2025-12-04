Политика

Сергей Балакин стал главой Малосердобинского района

Сергей Балакин избран главой Малосердобинского района. Соответствующее решение депутаты местного собрания представителей приняли на сессии в четверг, 4 декабря.

«Впереди много работы, и я готов слушать ваши инициативы и идеи. Мое главное желание - это улучшение уровня жизни в нашем районе, развитие социальной инфраструктуры и поддержка местных жителей», - написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте», обращаясь к подписчикам.

С октября Сергей Балакин исполнял полномочия главы Малосердобинского района.

Перед этим он в течение года руководил администрацией Пензенского района, а еще раньше несколько лет работал министром цифрового развития, транспорта и связи области.

Место Сергея Балакина в Пензенском районе занял Иван Кирюхин, ранее возглавлявший Малосердобинский район.

Источник — фото со страницы Сергея Балакина, vk.com
