Иван Николаев ушел с поста директора АО «Пензгорстройзаказчик»

Депутат регионального Законодательного собрания Иван Николаев оставил пост генерального директора АО «Пензгорстройзаказчик», учредителем которого является городская администрация.
В мэрии пояснили, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию; 16 декабря стало его последним рабочим днем.
Причина ухода не называется.
Новый генеральный директор АО «Пензгорстройзаказчик» - Андрей Сергеевич Ушенин.
АО «Пензгорстройзаказчик» было создано в феврале 2019 года путем акционирования одноименного муниципального унитарного предприятия.
До 2021 года должность генерального директора акционерного общества занимал Вадим Боринштейн, прежде руководивший МУПом. Он также уволился по собственному желанию.
После Боринштейна пост занял Иван Николаев. Кто станет его преемником, пока не известно.
