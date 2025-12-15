В Кузнецке депутаты избрали главу города

Виктор Агафонов победил в конкурсе на должность главы Кузнецка, состоявшемся в понедельник, 15 декабря. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты городского собрания представителей.
На пост также претендовал начальник местного управления по делам ГОЧС Павел Шигаев.
В своей программе приоритетным Виктор Агафонов назвал решение вопросов, связанных с улучшением демографической ситуации, сокращением оттока населения, расширением возможностей для своевременного получения жителями высокотехнологичной медицинской помощи.
«Срок полномочий избранного главы города составит 5 лет», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.
Виктор Агафонов пришел на смену Сергею Златогорскому, который руководил городом более 13 лет. Он досрочно сложил с себя полномочия 18 ноября. С 19-го числа Агафонов являлся исполняющим обязанности главы.
