В Кузнецке депутаты избрали главу города

15.12.2025 | 16:04

Виктор Агафонов победил в конкурсе на должность главы Кузнецка, состоявшемся в понедельник, 15 декабря. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты городского собрания представителей.

На пост также претендовал начальник местного управления по делам ГОЧС Павел Шигаев.

В своей программе приоритетным Виктор Агафонов назвал решение вопросов, связанных с улучшением демографической ситуации, сокращением оттока населения, расширением возможностей для своевременного получения жителями высокотехнологичной медицинской помощи.

«Срок полномочий избранного главы города составит 5 лет», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Виктор Агафонов пришел на смену Сергею Златогорскому, который руководил городом более 13 лет. Он досрочно сложил с себя полномочия 18 ноября. С 19-го числа Агафонов являлся исполняющим обязанности главы.