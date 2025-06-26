В Пензе депутату не смягчили приговор за мошенничество

26.06.2025 | 15:47

Вступил в силу приговор депутату Законодательного собрания Пензенской области VII созыва Сергею Ванюшину. В апреле его признали виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования.

4 января 2024 года в поселке Башмаково депутат врезался на своем автомобиле в световую опору, после чего эвакуировал машину и скрылся с места ДТП, не оформив происшествие так, как требуется.

Чтобы получить страховку по полису каско, через несколько дней он обратился к знакомому - начальнику отделения ГИБДД, рассказал, что наехал на препятствие 11 января, и попросил сделать документы. Тот согласился помочь и поручил подчиненному составить все без выезда на место происшествия.

В бумаги внесли ложные сведения, и депутат передал их в страховую компанию, рассчитывая на выплату в размере более 1 500 000 рублей. Однако обман раскрыли, так что денег он не получил.

Вину депутат признал частично. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

«Защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор суда первой инстанции, снизить категорию преступления на менее тяжкую и прекратить преследование Ванюшина в связи с деятельным раскаянием», - рассказали в пресс-службе областного суда.

Но приговор оставили без изменения.

«Коллегия по уголовным делам сочла решение суда первой инстанции законным, вину осужденного - доказанной, квалификацию его действий - верной, а назначенное наказание - справедливым», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Бывшего инспектора ГИБДД привлекли к уголовной ответственности за служебный подлог и оштрафовали на 40 000 рублей.