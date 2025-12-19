В лицее № 14 хотят создать класс по подготовке военных инженеров

В пятницу, 19 декабря, на сессии регионального Законодательного собрания депутаты поддержали законопроект о присвоении лицею № 14, расположенному на улице Шевченко в Пензе, имени знаменитого полководца Александра Суворова.
Губернатор Олег Мельниченко, присутствовавший на сессии, рассказал, что есть идея набирать в этот лицей класс для подготовки военных инженеров, инженеров-артиллеристов. Предложение уже обсудили с Министерством обороны РФ.
Также Мельниченко сообщил, что в 2030 году в России будут отмечать 300-летие со дня рождения Суворова. Регион вошел в состав организационного комитета, который займется планированием масштабного праздника. В Пензенской области также пройдут различные мероприятия, посвященные этому событию.
Александр Суворов связан с Пензенским краем: он владел имениями в селах Маровка (Архангельское) Мокшанской округи, Архангельском (Саранская слобода), Никольском (Скрябино), Малая Чертовка (Рудаковка). В 1791 году заложил в Маровке церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери.
В лицее № 14 уже проводятся уроки исторического, литературного и географического краеведения. Педагоги и ученики выразили готовность продолжить работу по изучению жизни и деятельности Суворова. Полученные знания станут основой будущих исследований и рефератов.
Принятый закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.
