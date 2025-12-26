Главе пензенского минобра удалось избежать лишения премии

26.12.2025 | 16:49

Капитальный ремонт объектов по линии министерства образования, по которым были нарекания, удалось завершить в срок. Речь идет о Земетчинском и Пачелмском филиалах Нижнеломовского многопрофильного техникума, а также Губернском кадетском корпусе по делам ГО и ЧС в Пензе.

В первом после завершения работ выявили недостатки в рамках стройконтроля, во втором не было установлено ограждение, в пищеблоке третьего не смонтировали пожарную сигнализацию и вентиляцию.

18 декабря губернатор Олег Мельниченко пригрозил главе ведомства Алексею Фомину лишением премии за срыв плана по нацпроектам и госпрограммам.

«Поинтересовался у министра образования, как бы он поступил, если сотрудник не выполнил задачу. Алексей Николаевич Фомин ответил, что дал бы срок на исполнение поручения, а за нарушение наказал. Поступлю аналогично», - пообещал губернатор, дав срок до 24 декабря.

На итоговом в 2025 году заседании областного правительства 26-го числа Мельниченко отметил, что региональный минобр завершил работу на объектах вовремя.

«Деятельность региона в сфере образования и лично министра Алексея Николаевича Фомина заслужила положительной оценки министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова», - указал он.