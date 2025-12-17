Пензенскому лицею № 14 присвоят имя Александра Суворова

17.12.2025 | 12:37

Академическому лицею № 14, расположенному на улице Шевченко в Пензе, планируют присвоить имя знаменитого полководца Александра Суворова. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии регионального Заксобра 19 декабря.

«Александр Васильевич Суворов - один из величайших полководцев российской и мировой истории, генералиссимус, чье имя стало символом российской военной славы. Его жизнь и карьера отмечены уникальными победами, которые не имеют аналогов в военном искусстве. Все бои, в которых участвовала армия под командованием Суворова, завершились безоговорочной победой. Такая статистика говорит о нем как о гении военного дела, чья тактика и стратегия были настолько эффективны, что противники даже после поражений выражали восхищение его талантом», - отмечается в пояснительной записке.

Суворов был связан с Пензенским краем: он владел имениями в селах Маровка (Архангельское) Мокшанской округи, Архангельском (Саранская слобода), Никольском (Скрябино), Малая Чертовка (Рудаковка). В 1791 году заложил в Маровке церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери.

В лицее № 14 уже проводятся уроки исторического, литературного и географического краеведения. Педагоги и ученики выразили готовность продолжить работу по изучению жизни и деятельности Суворова. Полученные знания станут основой будущих исследований и рефератов.

На организационные мероприятия для реализации инициативы потребуется 98 400 рублей. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее сообщалось, что двум строящимся в Дальнем Арбекове школам планируется присвоить имена героев: название учебного заведения в «Лугометрии» будет связано с В. П. Квышко, который погиб в ходе кавказских операций, спасая товарищей; школы в 7-м микрорайоне - с В. В. Канакиным, принимавшим участие в спасении детей в Беслане.