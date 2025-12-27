Пензенец притворился поставщиком детского питания и похитил 15 млн

27.12.2025 | 16:28

37-летнего жителя Пензы признали виновным в мошенничестве и хищении более 15 млн рублей. Мужчина притворился предпринимателем и присвоил деньги своих инвесторов.

Осенью 2020 года пензенец рассказал своему другу, что хочет заниматься поставкой детского питания в учреждения, но у него не хватает денег. Он предложил приятелю вложиться в бизнес, сделать его совместным. Тот согласился, зная, что собеседник имеет нужные опыт, знания, и полностью доверяя ему.

С сентября 2020-го по ноябрь 2023-го инвестор передал другу 1 млн 137 тыс. 768 рублей. На самом же деле пензенец и не приступал к предпринимательской деятельностью, полученную сумму он частично присвоил себе и потратил.

Злоумышленник намеренно вводил друга в заблуждение, имитируя работу. Так, пензенец поручил ему искать варианты торгов и тендеров, а также других людей, готовых вложиться в бизнес.

Чтобы придать видимость доходности от дела, мужчина изготавливал документы, в которые вносил ложные сведения о движении средств на счетах. Кроме того, он периодически выплачивал другу процент от якобы получаемой прибыли.

В марте 2021 года к бизнесу присоединились еще двое мужчин. Их нашел и привлек друг злоумышленника. Первый вложил в несуществующее дело 3 млн 195 тыс. рублей, второй - 12 млн 270 тыс. рублей. Часть этих денег тоже оказалась в кармане пензенца.

И для новых инвесторов мужчина создавал видимость успешности бизнеса, регулярно выплачивая им от 2% до 4% от общей суммы вложенных средств.

При вынесении решения суд учел, что пензенец не судим и не привлекался к административной ответственности, имеет положительные характеристики с места работы, добровольно оказывал помощь участникам СВО и содержит малолетних детей.

Мужчине назначили 4 года и 6 месяцев лишение свободы. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Суд удовлетворил гражданские иски пострадавших. С подсудимого в пользу друга взыскали 487 тыс. 768 рублей, в пользу двух других потерпевших - 445 тыс. рублей и 12 млн 270 тыс. рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.