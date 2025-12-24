В Каменке сотрудница банка похитила более 8 млн рублей

В Каменке бывшую сотрудницу банка признали виновной в краже денег со счетов. Всего расследование установило 6 эпизодов преступления.
Женщина работала главным операционистом в офисе банка в Каменке. В 2020-2022 годах она пользовалась доступом к информации о вкладах и счетах клиентов, а также своей учетной записью и оформляла электронные банковские ордера, где указывала ложные сведения о снятии или переводе денег.
Эти фальшивые ордера злоумышленница предъявляла старшему кассиру банка, а та подтверждала операции, не зная, что коллега совершает преступление.
Таким образом женщина похитила у клиентов более 8 млн рублей.
Ранее злоумышленницу уже осудили за аналогичные преступления, она отбывает наказание. Сейчас ей назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.
