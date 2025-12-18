Губернатор пригрозил министру образования лишением премии

В Пензенской области готовы не все объекты системы образования, которые было запланировано капитально отремонтировать в 2025 году по нацпроектам и госпрограммам. Ситуацию обсудили на заседании правительства в четверг, 18 декабря.
В частности, не готовы Земетчинский и Пачелмский филиалы Нижнеломовского многопрофильного техникума, а также Губернский кадетский корпус по делам ГО и ЧС в Пензе.
Глава региона Олег Мельниченко рассказал в своем телеграм-канале, что ждет министра образования Алексея Фомина, если объекты не будут сданы вовремя.
«Поинтересовался у министра образования, как бы он поступил, если сотрудник не выполнил задачу. Алексей Николаевич Фомин ответил, что дал бы срок на исполнение поручения, а за нарушение наказал. Поступлю аналогично», - пообещал губернатор.
По его словам, если задачи не будут выполнены до 24 декабря, министр будет лишен премии.
