Мокшанца наказали рублем за слежку за женой

55-летний житель Мокшана предстал перед судом за слежку за своей женой. Мужчина скачал и установил на телефон супруги соответствующее программное обеспечение.
С его помощью он получал информацию о переписках женщины, ее местонахождении, телефонных разговорах.
На преступление мокшанца толкнуло подозрение, что супруга ему изменяет. Программу он нашел в интернете.
«Своими действиями он фактически без санкции уполномоченных органов произвел комплект специального технического средства для негласного получения информации», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.
Остановили мужчину сотрудники регионального УФСБ РФ. Свою вину он полностью признал.
Мокшанцу назначили штраф в размере 20 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
