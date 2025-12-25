Мокшанца наказали рублем за слежку за женой

25.12.2025 | 16:29

55-летний житель Мокшана предстал перед судом за слежку за своей женой. Мужчина скачал и установил на телефон супруги соответствующее программное обеспечение.

С его помощью он получал информацию о переписках женщины, ее местонахождении, телефонных разговорах.

На преступление мокшанца толкнуло подозрение, что супруга ему изменяет. Программу он нашел в интернете.

«Своими действиями он фактически без санкции уполномоченных органов произвел комплект специального технического средства для негласного получения информации», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.

Остановили мужчину сотрудники регионального УФСБ РФ. Свою вину он полностью признал.

Мокшанцу назначили штраф в размере 20 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.