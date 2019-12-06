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Происшествия | Глава СКР обратил внимание на аварийную дорогу в Пензе

06.12.2019|18:32
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Аварийный участок улицы Бекешской в Пензе привлек внимание руководителя Следственного комитета Российской Федерации.

Александр Бастрыкин поручил главе местного следственного управления СКР Дмитрию Матушкину провести процессуальную проверку и дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за безопасность дорог.

«Жители одного из районов города Пензы рассказывают об опасном участке на склоне дороги около их домов. С наступлением холодов при обледенении дорожного покрытия происходят многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Из года в год все повторяется, но это не вызывает беспокойства ни у сотрудников администрации, ни у дорожных служб», - сообщается на сайте СКР.

Первая за зиму-2019/20 авария произошла на Бекешской 2 декабря. ВАЗ-2110 не смог преодолеть крутой склон и слетел вниз. Видео с моментом ДТП опубликовала местная жительница, которая каждый год снимает подобные инциденты возле своего дома.

Жители неоднократно говорили, что участок опасен. В 2016 году в интернете появился ролик, на котором женщина с санками отходила от дома, а затем с горки летел неуправляемый УАЗ. После этого Галина Арбузова стала активно привлекать внимание к проблеме.

ДТП продолжились. В январе 2017-го такси влетело в стоявшую на склоне «Газель», в ноябре машина скатилась вниз без водителя. В 2018-м назад аналогичный инцидент случился с внедорожником.

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Гость|06.12.2019 18:54|

поздновато как-то привлёк, люди уж давно смотрят эту шляпу как зимний сериал

Гость|06.12.2019 18:57|

Просто показали ее на НТВ в программе ЧП

Гость|06.12.2019 18:58|

А Бастрыкина не смущает судимый по уголовной статье заместитель мэра Агамагомедов?????

Гость|06.12.2019 19:02|

Чувствуется приближение выборов из Москвы заинтересовались горкой :)) Приезжайте покатаемся.

Гость|06.12.2019 19:04|

Гость писал(a):

Гость|06.12.2019 18:58|

А Бастрыкина не смущает судимый по уголовной статье заместитель мэра Агамагомедов?????

В дополнение замечу: ныне действующий и одновременно исполняющий обязанности другого отсутствующего заместителя, т.е. два зама в одном лице! Полный контроль над городом и его бюджетом!

Гость|06.12.2019 19:13|

Может ещё про трубы сюжеты посмотрит?

Гость|06.12.2019 19:14|

Н-да,не такого внимания хотел Белозерцев к Пензенской области!

Гость|06.12.2019 19:21|

penzainform.ru писал(a):

Первая за зиму-2019/20 авария произошла на Бекешской 2 декабря. ВАЗ-2110 не смог преодолеть крутой склон и слетел вниз. Видео с моментом ДТП опубликовала местная жительница,
Ну, там как раз ясно видно, что у машинки просто нет тормозов, либо водитель в полном неадеквате, совсем не тормозит.

Гость|06.12.2019 19:34|

Гость писал(a):

А Бастрыкина не смущает судимый по уголовной статье заместитель мэра Агамагомедов?????
Это как так? Что реально что ли ??????????????????????? По какой статье ???????

Гость|06.12.2019 19:39|

Гость писал(a):

А Бастрыкина не смущает судимый по уголовной статье заместитель мэра Агамагомедов?????
Его не смущает, что насильник-извращенец Стрючков по домашним арестом, а не в СИЗО? Что умышленно волокитят, затягивают следствие в отношении него?

Гость|06.12.2019 19:41|

Гость писал(a):

Это как так? Что реально что ли ??????????????????????? По какой статье ???????
прикидываешься или с луны упал?

Гость|06.12.2019 19:43|

Для нашего человека знаки Движение запрещено не авторитеты, как требования ГОстов для местного самоуправления. Там все хороши и водилы-дебилы и чиновники которые эту дорогу не посыпают. Наверно, накажут половину жителей города.

Гость|06.12.2019 19:56|

Александр Бастрыкин вы посмотрите что Иван сделал с отличными остановками заменил на кошмар

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