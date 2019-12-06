06.12.2019 | 18:32

Аварийный участок улицы Бекешской в Пензе привлек внимание руководителя Следственного комитета Российской Федерации.

Александр Бастрыкин поручил главе местного следственного управления СКР Дмитрию Матушкину провести процессуальную проверку и дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за безопасность дорог.

«Жители одного из районов города Пензы рассказывают об опасном участке на склоне дороги около их домов. С наступлением холодов при обледенении дорожного покрытия происходят многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Из года в год все повторяется, но это не вызывает беспокойства ни у сотрудников администрации, ни у дорожных служб», - сообщается на сайте СКР.

Первая за зиму-2019/20 авария произошла на Бекешской 2 декабря. ВАЗ-2110 не смог преодолеть крутой склон и слетел вниз. Видео с моментом ДТП опубликовала местная жительница, которая каждый год снимает подобные инциденты возле своего дома.

Жители неоднократно говорили, что участок опасен. В 2016 году в интернете появился ролик, на котором женщина с санками отходила от дома, а затем с горки летел неуправляемый УАЗ. После этого Галина Арбузова стала активно привлекать внимание к проблеме.

ДТП продолжились. В январе 2017-го такси влетело в стоявшую на склоне «Газель», в ноябре машина скатилась вниз без водителя. В 2018-м назад аналогичный инцидент случился с внедорожником.