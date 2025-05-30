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Общество

Жители Шуиста временно останутся без горячей воды

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На Шуисте в жилых домах и соцобъектах приостановят подачу горячей воды. Об этом вечером в пятницу, 30 мая, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ограничение связано с повреждением теплосети на пересечении улиц Клары Цеткин и Светлой.

Отремонтировать участок планируют до 12:00 субботы, 31 мая, и тогда же восстановить подачу ресурса.

Пензенцы опубликовали кадры коммунальной аварии в Сети. На них запечатлено, как из трубы над дорогой выбиваются мощные струи воды. Очевидцы в шутку назвали это место бесплатной мойкой-роботом для автомобилей.

Ресурсники тем временем просят горожан быть предельно внимательными.

«Не пытайтесь пройти или проехать через участки парений, лужи, фонтаны, льющуюся по дороге воду - это опасно! Не заходите за огражденные места ремонтных работ, не мешайте проезду спецтранспорта», - обратились они к пензенцам.

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Источник — видео и фото группы «ЧП Пенза»
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