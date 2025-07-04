В Пензенском районе ищут пенсионера, не вернувшегося из леса

04.07.2025 | 13:00

В Пензенском районе пропал 75-летний житель села Васильевка Владимир Григорьевич Побединский. Его местонахождение неизвестно с четверга, 3 июля.

Информацию об исчезновении пенсионера 4-го числа распространили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Они уточнили, что мужчина ушел в лес и не вернулся.

Рост пропавшего - 178 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза серо-голубые.

В лес пенсионер отправился в штанах и бейсболке цвета хаки, черных футболке и сланцах.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.