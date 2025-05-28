Пенза и 16 районов области получили новые школьные автобусы

28.05.2025 | 18:15

В среду, 28 мая, представителям 17 муниципалитетов Пензенской области в торжественной обстановке у «Дома офицеров» вручили ключи от 25 школьных автобусов.

Деньги на машины были выделены из федерального бюджета (более 72 млн рублей). Закупили 6 автобусов марки ГАЗ (по 11 мест в каждом), 10 - марки ГАЗ (по 16 мест), 7 - марки ГАЗ (по 22 места) и 2 - марки УАЗ (по 14 мест).

Автобусы получили Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Земетчинский, Каменский, Колышлейский, Лопатинский, Мокшанский, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Шемышейский районы и Пенза, сообщили в областном министерстве образования.

До конца года прибудут еще 13 школьных автобусов: 7 - марки ПАЗ (по 23 места в каждом), 5 - марки ПАЗ (по 31 месту) и 1 - марки КАвЗ (34 места).

Преимущественно новые машины направят на замену автобусов 2018-2019 г. в., а те, в свою очередь, планируется передать в другие организации социальной сферы.

«Все автобусы оснащены дополнительной ступенькой у передней двери. Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч. Все автобусы для перевозки детей оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом, комплектуются цифровым тахографом и навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с требованиями законодательства на автобусы установлены проблесковые маячки оранжевого цвета», - уточнили в минобре.

Во время учебного года ежедневно в Пензенской области 327 автобусов доставляют в школы более 7 500 детей.