Озвучены подробности ДТП с подростками и КамАЗом в Мокшане

04.07.2025 | 11:29

Стали известны подробности ДТП с подростками в Мокшане, которое случилось в четверг, 3 июля.

По предварительным данным, в 15:07 на улице Пензенской столкнулись КамАЗ и электросамокат Kigo. Первым транспортным средством управлял молодой человек 2001 года рождения, вторым - мальчик 2012-го.

На кадрах с места аварии видно, что большегруз двигался по главной дороге, когда с второстепенной выехала колонна из 2 мопедов и 1 самоката (с 2 подростками). Водители первых двух ТС успели проскочить перед КамАЗом, последний - нет.

Подросток, управлявший электросамокатом, получил травмы и был госпитализирован. Его пассажир отделался ушибами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.