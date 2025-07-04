В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность»

04.07.2025 | 21:53

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом в 21:48 пятницы, 4 июля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Телефон экстренных служб - 112», - напомнил губернатор на своих страницах в соцсетях.

Подробности пока не уточняются.

Накануне, 3 июля, в регионе проводились совместные учения служб экстренного реагирования. Жителям области - абонентам всех операторов сотовой связи - разослали сообщения сначала о введении, а затем об отмене режима беспилотной опасности.

Тогда население попросили не паниковать и помнить о том, что тревога учебная.