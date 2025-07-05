В Сердобском районе утонула 6-летняя девочка

05.07.2025 | 20:47

В субботу, 5 июля, в реке Сердоба в Сердобске утонула 6-летняя девочка, рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о несчастном случае на воде поступило в 19:55. Девочка в компании других детей шла по пешеходному мостику, остановилась, чтобы ополоснуть в воде ноги, и упала в реку.

Очевидцы попытались спасти девочку, но не смогли.

В 20:21 сотрудники МЧС вытащили на берег тело ребенка.

4 июля в водоеме в Русеевском карьере нашли тело 34-летнего жителя Пензенского района. По факту его гибели начали проверку.