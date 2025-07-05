В Сердобском районе утонула 6-летняя девочка

В субботу, 5 июля, в реке Сердоба в Сердобске утонула 6-летняя девочка, рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сообщение о несчастном случае на воде поступило в 19:55. Девочка в компании других детей шла по пешеходному мостику, остановилась, чтобы ополоснуть в воде ноги, и упала в реку.
Очевидцы попытались спасти девочку, но не смогли.
В 20:21 сотрудники МЧС вытащили на берег тело ребенка.
4 июля в водоеме в Русеевском карьере нашли тело 34-летнего жителя Пензенского района. По факту его гибели начали проверку.
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