01.02.2017 | 11:50

В группе «Подслушано у водителей|Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео аварии на улице Бекешской. Такси, спускавшееся с горы, врезалось в стоявшую грузовую «Газель».

Водитель грузовика перед самым столкновением подошел к кабине своей машины. По словам очевидцев, он не успел сесть за руль и не пострадал.

ДТП на этом месте происходят регулярно. Обращения местных жителей к властям по поводу многочисленных аварий на крутом склоне не возымели действия, поэтому они решили повесить камеру наблюдения, чтобы рассказать о проблеме с помощью Всемирной сети.

Одним из самых популярных стал ролик под названием «Бешеная буханка едва не раздавила мать с ребенком в Пензе» - когда с горы летел неуправляемый УАЗ.

Ситуацию с опасным участком дороги активно обсуждают пользователи соцсети.

«Пора уже фильм монтировать. Ждем новых серий», - предложил Дима Пензенский.

«Для снятия остросюжетного фильма требуются актеры, наличие ТС обязательно, место встречи на Бекешской на середине горы! Приветствуется летняя резина!!!» - поддержал его Александр Кораулов.

«От ласточки блок бетонный поставят скоро», - заявил Виталий Кузнецов.