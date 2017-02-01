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Глас народа | На улице Бекешской такси влетело в стоявшую на горе «Газель»

01.02.2017|11:50
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В группе «Подслушано у водителей|Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео аварии на улице Бекешской. Такси, спускавшееся с горы, врезалось в стоявшую грузовую «Газель».

Водитель грузовика перед самым столкновением подошел к кабине своей машины. По словам очевидцев, он не успел сесть за руль и не пострадал.

ДТП на этом месте происходят регулярно. Обращения местных жителей к властям по поводу многочисленных аварий на крутом склоне не возымели действия, поэтому они решили повесить камеру наблюдения, чтобы рассказать о проблеме с помощью Всемирной сети.

Одним из самых популярных стал ролик под названием «Бешеная буханка едва не раздавила мать с ребенком в Пензе» - когда с горы летел неуправляемый УАЗ.

Ситуацию с опасным участком дороги активно обсуждают пользователи соцсети.

«Пора уже фильм монтировать. Ждем новых серий», - предложил Дима Пензенский.

«Для снятия остросюжетного фильма требуются актеры, наличие ТС обязательно, место встречи на Бекешской на середине горы! Приветствуется летняя резина!!!» - поддержал его Александр Кораулов.

«От ласточки блок бетонный поставят скоро», - заявил Виталий Кузнецов.

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Гость|01.02.2017 12:26|

penzainform.ru писал(a):

«От ласточки блок бетонный поставят скоро», - заявил Виталий Кузнецов.
Давно пора!

Там вообше нужно уже давно дорогу расширять, сносить заборы, самостой ... одним словом навести в деревне порядок!

Гость|01.02.2017 12:33|

Молодцы)) бетонный блок)) снизу зимой там не подняться)) подумали о жителях домов, которые находятся на сомой горе)) это не тот вариант, там нужно постоянно ставить ИДПС, чтоб за знак ловили, недельки 2 постоят и все ездить перестанут, либо дорого))

Гость|01.02.2017 12:41|

Мне прям интересно стало что там за гора такая, поеду проедусь посмотрю.

Гость|01.02.2017 12:48|

а на ватрушках там еще не катаются?

Гость|01.02.2017 12:49|

вот пожалуйста очередной урод с шашечками в погоне за рублём,и почти все инвалиды или с клюками или в очках как бинокли не знай тормозить сперва не знай присмотреться,а то просто посигналить для приличия и в столб

Гость|01.02.2017 12:50|

а у нас что, теперь из всяких пабликов новости публикуют ?

Гость|01.02.2017 12:53|

Всё тот же дом....

(а ля Бешеная буханка)

Гость|01.02.2017 12:54|

Прямо ВЛЕТЕЛО? Бессон офигеет над вами.

Гость|01.02.2017 13:11|

Что за пюре с там ?

Гость|01.02.2017 13:12|

а что если бы там люди шли или дети из школы,упёрса как баран в тормоза и весь профессионализм

Гость|01.02.2017 13:18|

абс,апс,обхсс,кпсс,влксм,всё сработало вот что значит иномарка,у него с сердцем плохо стало еще в начале спуска когда он газель издалека увидел

Гость|01.02.2017 13:24|

Он чё на нейтралке чтоль спускался с ледяной горы?

Гость|01.02.2017 13:27|

хорошо что телефонная трубка с аппарата не слетела,я то бы всю газель измяла

Гость|01.02.2017 13:29|

Просто коммунальные службы должны газель и такси ремонтировать. Когда последний раз посыпали дорогу смесью ??? Ребятам в прокуратуру нужно вместе идти писать заявление.

Гость|01.02.2017 13:33|

(упёрса как баран в тормоза и весь профессионализм)

Ты был в таких ситуациях ? Машину тяжело вытащить из колеи со льдом . Если ты водитель со стажем то должен знать.

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Имя: Гость
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