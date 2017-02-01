В группе «Подслушано у водителей|Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео аварии на улице Бекешской. Такси, спускавшееся с горы, врезалось в стоявшую грузовую «Газель».
Водитель грузовика перед самым столкновением подошел к кабине своей машины. По словам очевидцев, он не успел сесть за руль и не пострадал.
ДТП на этом месте происходят регулярно. Обращения местных жителей к властям по поводу многочисленных аварий на крутом склоне не возымели действия, поэтому они решили повесить камеру наблюдения, чтобы рассказать о проблеме с помощью Всемирной сети.
Одним из самых популярных стал ролик под названием «Бешеная буханка едва не раздавила мать с ребенком в Пензе» - когда с горы летел неуправляемый УАЗ.
Ситуацию с опасным участком дороги активно обсуждают пользователи соцсети.
«Пора уже фильм монтировать. Ждем новых серий», - предложил Дима Пензенский.
«Для снятия остросюжетного фильма требуются актеры, наличие ТС обязательно, место встречи на Бекешской на середине горы! Приветствуется летняя резина!!!» - поддержал его Александр Кораулов.
«От ласточки блок бетонный поставят скоро», - заявил Виталий Кузнецов.
penzainform.ru писал(a):Давно пора!
Там вообше нужно уже давно дорогу расширять, сносить заборы, самостой ... одним словом навести в деревне порядок!