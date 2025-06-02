Улицу Кулакова в Пензе залило кипятком из-за прорыва трубы

02.06.2025 | 14:41

В понедельник, 2 июня, на улице Кулакова в Пензе, вблизи ее пересечения с Суворова, случилось коммунальное ЧП: там прорвало трубу с горячей водой.

Кипятком залило и саму улицу, и перекресток.

Около 13:00 в ресурсоснабжающей организации сообщили, что поврежденный участок тепловой сети уже взят в работу.

«Специалисты приступили к отключению этого участка для ремонта. Приложим все усилия для того, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки», - добавили ресурсники.

Пензенцев призвали быть предельно внимательными: не пытаться пройти или проехать через льющуюся по дороге воду, не заходить за огражденные места ремонтных работ, не мешать проезду спецтранспорта.