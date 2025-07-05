Происшествия

В Пензенской области снят режим «Беспилотная опасность»

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В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом в 7:30 субботы, 5 июля, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что над Сердобским районом больше не действует режим «Ковер».

Пензенцы сообщили, что у них возобновилась работа мобильного интернета. Ранее Сеть через телефоны не была доступна.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в регионе в 21:48 4 июля. Пензенцев предупредили, что возможны ограничения в доступности услуг мобильного интернета и связи.

Накануне, 3-го числа, в области проводились совместные учения служб экстренного реагирования. Жителям области - абонентам всех операторов сотовой связи - разослали сообщения сначала о введении, а затем об отмене режима беспилотной опасности.

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