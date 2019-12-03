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Происшествия | Пензенец назвал ослами лихачей на улице Бекешской

03.12.2019|15:51
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Гора на улице Бекешской у автомобилистов на особом счету. Не каждый водитель выбирает эту дорогу. Но находятся и такие, кого трудности не останавливают. За горе-лихачами местные жители наблюдают каждую зиму.

2 декабря отечественная легковушка попала в объектив камеры наблюдения. Малолитражка летела пулей, правда, сил взобраться наверх не хватило.

Владельцы частного дома установили оборудование после того, как в их забор въехала не одна машина. Горожане выстраивают баррикады из покрышек около своих владений и недолюбливают лихачей.

«Если люди - ослы, я что теперь сделаю? Они не видят, куда едут, что ли?» - возмутился автомобилист Сергей.

Сквозной проезд для автомобилей там запрещен, а вот на двухколесном коне можно попробовать, подумал пензенец, но, реально оценив погодные условия и свои возможности, перестал крутить педали и спешился.

«В гору не рискну - сил не хватает. Смотрите, как скользко, дорога плохая! А так могу на нем: шипованный, все можно», - рассказал велосипедист Виталий.

Спокойнее на Бекешской станет весной, когда сойдет снег. Пока он лежит, еще немало машин там сменят траекторию движения.

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