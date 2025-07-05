Из водоема в Русеевском карьере достали тело мужчины

В Пензе, днем в пятницу, 4 июля, в водоеме в Русеевском карьере нашли тело 34-летнего жителя Пензенского района. По данному факту начата проверка.
На теле погибшего не нашли повреждений. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.
После проверки примут процессуальное решение.
10 июня из реки Шушли рядом с селом Соседка в Башмаковском районе достали тело 19-летнего парня. Он утонул 9-го числа. О трагедии правоохранителям рассказали местные жители.
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