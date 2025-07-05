Из водоема в Русеевском карьере достали тело мужчины

05.07.2025 | 15:51

В Пензе, днем в пятницу, 4 июля, в водоеме в Русеевском карьере нашли тело 34-летнего жителя Пензенского района. По данному факту начата проверка.

На теле погибшего не нашли повреждений. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

После проверки примут процессуальное решение.

10 июня из реки Шушли рядом с селом Соседка в Башмаковском районе достали тело 19-летнего парня. Он утонул 9-го числа. О трагедии правоохранителям рассказали местные жители.