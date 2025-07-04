В Нижнеломовском районе в ДТП пострадал пожилой водитель

04.07.2025 | 12:19

Днем в четверг, 4 июля, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 2 автомобилей.

По предварительным данным, в 13:18 на 533-м километре трассы М-5, неподалеку от села Овчарного, столкнулись КамАЗ под управлением 37-летнго шофера и «Луидор» с 65-летим водителем.

Последнего госпитализировали с серьезными травмами. По словам очевидицы, мужчина получил переломы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Накануне в Пензенском районе случилось смертельное ДТП: около Леонидовки водитель автомобиля Geely насмерть сбил 13-летнего мальчика.