В Пензе на продленный маршрут № 9 добавили еще один троллейбус

01.07.2025 | 11:59

В Пензе со вторника, 1 июля, стал длиннее маршрут троллейбусов № 9. Теперь они ходят от улицы Стасова до Светлой (раньше ехали до Клары Цеткин).

«Путь следования продлен через остановки «Детская поликлиника № 5», «Городская больница № 4», «Согласие» до остановки «Ул. Светлая», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Специалисты добавили, что на линию пустили еще один троллейбус. Это сделано для сохранения интервала движения.

Изменение маршрута было анонсировано еще в декабре 2023 года Сергеем Балакиным, который тогда занимал должность министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Ранее стало известно, что перевозчик провел с водительским составом троллейбусного маршрута № 9 внеплановый инструктаж по правилам перевозки пассажиров с обязательной посадкой и высадкой на остановках через все двери. Причиной стала жалоба горожанки.