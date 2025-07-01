В Пензе на продленный маршрут № 9 добавили еще один троллейбус

В Пензе со вторника, 1 июля, стал длиннее маршрут троллейбусов № 9. Теперь они ходят от улицы Стасова до Светлой (раньше ехали до Клары Цеткин).
«Путь следования продлен через остановки «Детская поликлиника № 5», «Городская больница № 4», «Согласие» до остановки «Ул. Светлая», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Специалисты добавили, что на линию пустили еще один троллейбус. Это сделано для сохранения интервала движения.
Изменение маршрута было анонсировано еще в декабре 2023 года Сергеем Балакиным, который тогда занимал должность министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
Ранее стало известно, что перевозчик провел с водительским составом троллейбусного маршрута № 9 внеплановый инструктаж по правилам перевозки пассажиров с обязательной посадкой и высадкой на остановках через все двери. Причиной стала жалоба горожанки.
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