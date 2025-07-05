В Пензе при пожаре на Фабричной пострадал мужчина

05.07.2025 | 19:18

В Пензе в субботу, 5 июля, произошел пожар в 9-этажке на улице Фабричной (микрорайон Маяк). Сообщение о ЧП спасатели получили в 16:42.

Загорелась квартира на 2-м этаже. На ликвидацию пламени привлекались 27 человек и 7 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, выгорела комната площадью 20 кв. метров. При пожаре пострадал 55-летний мужчина.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

3 июля в Нижнем Ломове случился смертельный пожар. В переулке Ткачева загорелся дом, после тушения огня внутри обнаружили тело 45-летнего мужчины.