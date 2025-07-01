В Пензе изменились схемы движения троллейбусов № 7 и 105

01.07.2025 | 18:38

В Пензе со вторника, 1 июля, изменились схемы движения нескольких троллейбусов.

Маршрут № 105 теперь заканчивается на остановке «Библиотека» на проспекте Строителей в Дальнем Арбекове.

Троллейбус № 7, наоборот, едет дальше - до остановки «Арбековская застава» на улице Генерала Глазунова, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Также с 1-го числа стал длиннее маршрут троллейбусов № 9. Теперь они ходят от улицы Стасова до Светлой (раньше ехали до улицы Клары Цеткин).

Специалисты добавили, что на линию пустили еще один троллейбус. Это сделано для сохранения интервала движения.