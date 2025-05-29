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Общество

В Пензе пообещали увеличить количество рейсов на маршруте № 20

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Пензенцев, живущих на Барковке, не устраивает работа маршруток № 20. «Ни уехать, ни приехать!» - жалуются они.

Горожане просят или выделить больше машин, или пустить до Барковки еще один маршрут общественного транспорта.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили, что в курсе проблемы: «Проведен мониторинг пассажиропотока в часы пик на автобусах маршрута № 20 «Барковка» - «Ст. Пенза-I», в ходе которого зафиксирована их высокая загруженность».

Учреждение инициировало изменение расписания автобусов. Количество рейсов в часы пик будет увеличено, интервалы движения сократятся.

«Предусмотрены дополнительные рейсы от остановки «Ст. «Пенза- I» в 13:38, 14:06 и 14:34 с интервалом движения между автобусами до 14 минут», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Изменения реализуют в рамках дачного сезона.

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