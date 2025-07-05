В Шемышейском районе разыскивают 72-летнего Виктора Зеленцова

05.07.2025 | 16:15

Родственники и волонтеры разыскивают 72-летнего жителя села Каржимант Шемышейского района Виктора Дмитриевича Зеленцова. О местонахождении мужчины нет сведений с 28 июня.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 5 июля.

Рост пенсионера 160 сантиметров, телосложение худощавое. У Виктора Зеленцова черные с сединой волосы и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения на нем были вязаная зеленая кофта, белая футболка в синюю полоску, черные штаны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении сельчанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.