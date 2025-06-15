Переправу между Большим Вьясом и Маисом пока нельзя восстановить

15.06.2025 | 13:48

В Никольском районе мост через реку Суру, соединяющий село Большой Вьяс, поселок Сура и село Маис, не подлежит ремонту. Сооружение нужно снести и построить новое.

Переправа получила в народе название «мост ужасов». Она давно находится в аварийном состоянии, местами конструкции прогнили насквозь. В марте 2022-го сооружение закрыли для проезда. Запрет постоянно продлевали: сначала до марта 2024-го, потом до 1 марта 2025-го. Последний срок - до 4 марта 2026-го.

Ограничение создает неудобства для местных жителей, и их интересует, когда восстановят переправу.

«Когда же будет отремонтирован мост, который соединяет Большой Вьяс и Маис?» - спросил на странице регионального минстроя во «ВКонтакте» пензенец Александр Б.

Представитель министерства сообщил в ответе, что мост построен в 1897 году, он был железнодорожным и изначально не предназначен для проезда современной техники.

«Для обеспечения проезда через Суру в данном месте необходимо строительство нового моста и подходов к нему, что потребует значительных финансовых затрат на проектирование и дальнейшее строительство. Ориентировочная стоимость выполнения работ на объекте составит более 1,5 млрд рублей, в том числе стоимость проектных работ оценивается в сумме от 65 до 70 млн рублей.

К сожалению, строительство нового моста в настоящее время не представляется возможным. Устройство временного моста (в том числе понтонного) не представляется возможным ввиду отсутствия пологих сходов», - пояснил представитель минстроя.