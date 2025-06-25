Объяснено некорректное отображение транспорта в смартфонах пензенцев

25.06.2025 | 10:55

В ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» объяснили, почему навигационные сервисы могут некорректно показывать, где движется общественный транспорт.

Дело в том, что отображение автобусов и троллейбусов на информационных ресурсах и в мобильном приложении зависит от данных, получаемых из системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Интервал передачи информации составляет не менее 30 секунд. Качество предоставляемых данных напрямую зависит от стабильности сигнала спутников ГЛОНАСС», - сообщила директор учреждения Лариса Панкова.

По ее словам, если сигнал поступает с задержкой или некорректно обрабатывается системой, информация о положении транспортных средств на карте может временно отсутствовать или отклоняться от реального местонахождения.

Ранее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, почему в новых автобусах и троллейбусах не работают кондиционеры: водители и кондукторы жалуются на дискомфорт.