Ахунский переезд на несколько часов закроют для проезда транспорта

30.05.2025 | 12:48

В Пензе будет временно ограничено движение транспорта через Ахунский переезд.

Как пояснили в администрации Пензы, мера принята в связи с работами на железнодорожных путях.

Запрет будет действовать с 22:00 пятницы, 6 июня, до 7:00 субботы, 7-го.

Чтобы оказаться по другую сторону железнодорожного полотна, автомобилистам предлагается пользоваться переездом в районе улицы Кустанайской.

Ранее в Пензе изменили схему движения маршрута № 29. Прежде конечной была «Ул. Одесская», по многочисленным просьбам горожан маршрут продлен до остановки «Ул. Минская».