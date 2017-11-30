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Глас народа | На улице Бекешской иномарка скатилась со склона без водителя за рулем

30.11.2017|12:52
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На улице Бекешской иномарка съехала с горы без водителя за рулем. Видео с места событий под названием «Даже машины сбегают сами», датированное 28 ноября, появилось в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 30-го числа.

На кадрах видно, что, скорее всего, абсолютно пустая машина задом катится по наклонной, а водитель бежит рядом в попытке остановить транспортное средство.

Запись выложила местная жительница, установившая камеру на изгороди своего домовладения из-за многочисленных аварий на данном участке.

Женщина уже не раз делилась видеофактами происшествий. Наиболее популярным оказался ролик под названием «Бешеная буханка едва не раздавила мать с ребенком в Пензе», размещенный в январе 2017-го. На нем видно, как женщина с санками отходит от дома, а после этого с горки летит неуправляемый УАЗ.

Видео Галины Арбузовой, www.youtube.com.

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Гость|30.11.2017 13:29|

шоу бенни хилла)

Гость|30.11.2017 13:38|

Жаль водителя . Ущерб мне кажется не маленький..Куда интересно он врезался??

Гость|30.11.2017 13:38|

Достойный ответ Омским Мишане и Халяве!

Гость|30.11.2017 13:39|

"На колу мочало,начинай сначала."

Гость|30.11.2017 13:42|

Видно что на ручник поставил и на нейтралке. В итоге задние колеса скользят по льду, и машина едет вниз. Ответственность лежит на коммунальщиках, которые не обработали данную дорогу надлежащим образом.

Гость|30.11.2017 13:45|

КТО ЗНАЕТ КУДА В ИТОГЕ МАШИНА ВЛЕТЕЛА ?

Гость|30.11.2017 13:50|

А ребёнка идущего из школы она не задавила?

Гость|30.11.2017 13:50|

Гость писал(a):

КТО ЗНАЕТ КУДА В ИТОГЕ МАШИНА ВЛЕТЕЛА ?
Вылетела на глобус под проезжающий с большой скоростью грузовик, легковушку отбросило на противоположную строну в Газель, у которой в результате удара оторвало заднее колесо, которое отлетело в пролетающий над этим местом вертолет, который в свою очередь упал на мост у 8-марта вызвав тем самым его обрушение. Но к счастью пострадавших нет.

Гость|30.11.2017 13:54|

Гость писал(a):

Но к счастью пострадавших нет.
Это понятно, иначе бы сообщили в происшествиях. Важно другое: Глобус-то цел? Я третьи классы туда вожу, на урок географии и природоведения.

Гость|30.11.2017 13:59|

водитель - идиот.........

Гость|30.11.2017 14:03|

Гость писал(a):

водитель - идиот.........
Что ты, девочка, глазоньки то разуй.

Гость|30.11.2017 14:03|

Гость писал(a):

Видно что на ручник поставил и на нейтралке. В итоге задние колеса скользят по льду, и машина едет вниз. Ответственность лежит на коммунальщиках, которые не обработали данную дорогу надлежащим образом.

Не , на хозяине авто .

Гость|30.11.2017 14:05|

Гость писал(a):

Глобус-то цел?
Глобус провернулся несколько раз, но уцелел.

Гость|30.11.2017 14:05|

Гость писал(a):

водитель - идиот.........Что ты, девочка, глазоньки то разуй.
водитель - второй раз идиот..............

Гость|30.11.2017 14:06|

жалко водителя.

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