30.11.2017 | 12:52

На улице Бекешской иномарка съехала с горы без водителя за рулем. Видео с места событий под названием «Даже машины сбегают сами», датированное 28 ноября, появилось в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 30-го числа.

На кадрах видно, что, скорее всего, абсолютно пустая машина задом катится по наклонной, а водитель бежит рядом в попытке остановить транспортное средство.

Запись выложила местная жительница, установившая камеру на изгороди своего домовладения из-за многочисленных аварий на данном участке.

Женщина уже не раз делилась видеофактами происшествий. Наиболее популярным оказался ролик под названием «Бешеная буханка едва не раздавила мать с ребенком в Пензе», размещенный в январе 2017-го. На нем видно, как женщина с санками отходит от дома, а после этого с горки летит неуправляемый УАЗ.

Видео Галины Арбузовой, www.youtube.com.