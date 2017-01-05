05.01.2017 | 14:10

Ролик с названием «Бешеная буханка едва не раздавила мать с ребенком в Пензе» за две недели в Интернете набрал больше четырех тысяч просмотров. На нем видно, как женщина с санками отходит от дома, а после этого с горки летит неуправляемый УАЗ.

Автор видео - жительница улицы Бекешской Галина Арбузова. Обращения к властям по поводу многочисленных аварий на крутом склоне не возымели действия, вот и решила пензячка на вновь восстановленной изгороди повесить камеру наблюдения, чтобы рассказать о проблеме с помощью Всемирной сети.

«Машины два раза въезжали в забор, один - в гараж. Здесь очень опасно, даже нет тротуара. Страшно гулять с младшим ребенком. Старший самостоятельно ходит из школы, я переживаю за него», - поделилась Галина Арбузова.

Летом пешеходы хотя бы могут на обочине пропустить транспорт, а зимой - никак.

«Если машина едет, отойти некуда. Трактор чистил дорогу только один раз», - рассказала Галина Арбузова.

Тут почти в каждый двор хотя бы единожды въезжали автомобили, причем все не местные. После снегопада там рискуют сократить путь только чужие.

«Это гора смерти. Люди думают, что дорога прямая», - отметил местный житель.

В ноябре, говорят люди, машина сбила прохожую.

«Ее положили в больницу. Хорошо, что женщина успела немного отойти, а то задавили бы насмерть», - вспомнил житель улицы Бекешской Александр Варламов.

Есть знаки, запрещающие сквозной проезд, но им мало кто следует. Даже грузовики пытаются спуститься вниз.

Летом у КамАЗа со щебенкой отказали тормоза на крутом склоне. В итоге жители наблюдали полет многотонной машины после наезда на своеобразный трамплин.