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Общество | Пензячка просит обратить внимание на проблему улицы Бекешской

05.01.2017|14:10
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Ролик с названием «Бешеная буханка едва не раздавила мать с ребенком в Пензе» за две недели в Интернете набрал больше четырех тысяч просмотров. На нем видно, как женщина с санками отходит от дома, а после этого с горки летит неуправляемый УАЗ.

Автор видео - жительница улицы Бекешской Галина Арбузова. Обращения к властям по поводу многочисленных аварий на крутом склоне не возымели действия, вот и решила пензячка на вновь восстановленной изгороди повесить камеру наблюдения, чтобы рассказать о проблеме с помощью Всемирной сети.

«Машины два раза въезжали в забор, один - в гараж. Здесь очень опасно, даже нет тротуара. Страшно гулять с младшим ребенком. Старший самостоятельно ходит из школы, я переживаю за него», - поделилась Галина Арбузова.

Летом пешеходы хотя бы могут на обочине пропустить транспорт, а зимой - никак.

«Если машина едет, отойти некуда. Трактор чистил дорогу только один раз», - рассказала Галина Арбузова.

Тут почти в каждый двор хотя бы единожды въезжали автомобили, причем все не местные. После снегопада там рискуют сократить путь только чужие.

«Это гора смерти. Люди думают, что дорога прямая», - отметил местный житель.

В ноябре, говорят люди, машина сбила прохожую.

«Ее положили в больницу. Хорошо, что женщина успела немного отойти, а то задавили бы насмерть», - вспомнил житель улицы Бекешской Александр Варламов.

Есть знаки, запрещающие сквозной проезд, но им мало кто следует. Даже грузовики пытаются спуститься вниз.

Летом у КамАЗа со щебенкой отказали тормоза на крутом склоне. В итоге жители наблюдали полет многотонной машины после наезда на своеобразный трамплин.

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Гость|05.01.2017 18:25|

И что будем делать с этим безобразием?

Гость|05.01.2017 18:42|

На кол бешеную буханку

Имя: Гость
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