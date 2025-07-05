Над Пензенской областью уничтожен беспилотник

В субботу, 5 июля, в Минобороны РФ сообщили, что над Пензенской областью был перехвачен и уничтожен 1 беспилотник.
Всего в период с 23:00 4-го числа до 7:00 5-го средства ПВО сбили 94 беспилотных летательных аппарата, оказавшихся в небе России.
9 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Саратовской областью, соседней с Пензенской.
24 июня в регионе также была опасность атаки БПЛА. Утром в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Затем действие плана «Ковер» продлили до 21 часа.
В тот день дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Пензенской областью 4 беспилотных летательных аппарата.
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